В Кыштыме судебные приставы прошли по торговым центрам, чтобы напомнить жителям о долгах
Сегодня, 09:51 Категория: Общество
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В рамках акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы помогали кыштымцам
устанавливать мобильное приложение «Банк данных исполнительных производств»
В минувшую среду судебные приставы встречали кыштымцев у предприятий и в торговых центрах.
Они напоминали о своевременной оплате задолженностей и рассказывали о работе мобильного приложения «Банк данных исполнительных производств».
С помощью этого сервиса можно быстро узнать о долгах. Некоторые об их наличии даже не подозревают. Судебные приставы помогали горожанам установить приложение на смартфоны.
– Акция «Узнай о своих долгах» проходит ежегодно, – сказала сайту «КР» судебный пристав-исполнитель Алёна Шарабрина. – Через мобильное приложение можно оплатить долги без исполнительского сбора, не обращаясь специально для этого в кыштымское подразделение.
Бывает, что должники недоумевают, почему за ними числится долг. Проконсультироваться можно непосредственно в кыштымском отделе судебных приставов по адресу: улица Калинина, 197. В предстоящие праздничные дни там будет организовано дежурство сотрудников.
Некоторые горожане предпочитают проводить каникулы за границей. А задолженность по исполнительным производствам может испортить настроение перед самой посадкой в самолёт. При наличии долга покинуть страну не получится.
Кстати, приложение «Банк данных исполнительных производств» удобно и для тех, кто собирается приобрести автомобиль. Можно узнать, нет ли на машине запрета на регистрационные действия, который приставы наложили ранее.
Они продолжают активно сотрудничать с полицией Кыштыма. В этом году в ходе совместной работы составлено 372 административных протокола на сумму 426 тысяч рублей. Взыскано 324 тысячи 804 рубля.