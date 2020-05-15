Как выплачивать кредиты в условиях коронакризиса: конференция с участием сенатора Маргариты Павловой

Сегодня, 10:17 Категория: Общество

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Кредиты растут – доходы падают. Наши зрители продолжают обращаться с вопросами, делятся своими нерадостными историями после общения с кредиторами, многие не знают, как решать вопросы с долгами, какие законные способы решения таких проблем существуют и можно ли обойтись без новых кредитов?

– Что делать в условиях коронакризиса?

– Какие меры поддержки уже работают, а каких приходится добиваться, и как отстоять свое право на финансовую помощь?

– Какие уловки используют банки для отказа клиентам, и что на это говорит закон?

На эти и другие вопросы отвечают член Комитета Совета Федерации по социальной политике Маргарита Павлова и руководитель антикризисного центра «Советник» Вячеслав Курилин. Юридическая помощь онлайн – ждем вопросы, чтобы найти ответы!

Присоединяйтесь к трансляции сегодня, 15 мая, в 11:00 на сайте 1obl.tv.