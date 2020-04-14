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Брифинг заместителя губернатора Челябинской области Егора Ковальчука

Сегодня, 09:19 Категория: Экономика и бизнес
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Сегодня, 14 апреля, в 10:00, заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук и руководитель многофункционального центра «Территория бизнеса» Артур Юсупов ответят на вопросы журналистов в онлайн-режиме. 

В ходе видеоконференции пройдет обсуждение проблемных тем, связанных с оказанием поддержки малому и среднему бизнесу в условиях режима самоизоляции.

 

Присоединяйтесь к трансляции брифинга на сайте 1obl.tv.

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Теги: Кыштым Брифинг ОТВ Кыштымский рабочий

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