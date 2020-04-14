Брифинг заместителя губернатора Челябинской области Егора Ковальчука

Сегодня, 09:19 Категория: Экономика и бизнес

80

0

Сегодня, 14 апреля, в 10:00, заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук и руководитель многофункционального центра «Территория бизнеса» Артур Юсупов ответят на вопросы журналистов в онлайн-режиме.





В ходе видеоконференции пройдет обсуждение проблемных тем, связанных с оказанием поддержки малому и среднему бизнесу в условиях режима самоизоляции.

Присоединяйтесь к трансляции брифинга на сайте 1obl.tv.