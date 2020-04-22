Пресс-конференция: как избежать проблем с кредитами в условиях самоизоляции

Вчера, 14:16 Категория: Экономика и бизнес

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Распространение коронавирусной инфекции подкосило много финансовых планов. Тем не менее, законодательство РФ приравнивает граждан к индивидуальным предпринимателям, поэтому механизмы решения кредитных проблем одинаковы. И для многих это обстоятельство расширяет возможности решения проблем.



— Кто находится в группе финансового риска?

— Как снизить кредитную нагрузку во время карантина?

— Кто может рассчитывать на кредитные каникулы?

— Что делать, если банк не идет навстречу и не соглашается на реструктуризацию долга?



На эти и другие вопросы отвечает член Комитета Совета Федерации по социальной политике Маргарита Павлова и руководитель антикризистного центра «Советник» Вячеслав Курилин.



Присоединяйтесь к трансляции пресс-конференции в четверг, 23 апреля, в 14:00 на сайте 1obl.tv.