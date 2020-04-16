«Антивирусный» пакет законов. Интервью с депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым

Вчера, 15:56 Категория: Общество

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Мы поговорили с депутатом Государственной Думы Владимиром Бурматовым о том, как работают парламентарии в нынешних условиях и какие меры принимаются, чтобы поддержать регион в кризисной ситуации при пандемии.

– Владимир Владимирович, в Челябинске появились автобусы, которые развозят продукты питания и средства защиты для граждан. Что это за проект?

– Это наши волонтёрские отряды. Они оказывают помощь тем, кому сегодня приходится тяжелее всего – ветеранам, пенсионерам, живущим без родственников, инвалидам, многодетным семьям, испытывающим финансовые трудности из-за карантина. Ребята привозят всё самое необходимое: продукты, предметы первой необходимости, лекарства, защитные маски, перчатки и антисептики. Люди за это не платят ни копейки, это полностью благотворительный проект. Хочу сказать огромное спасибо ребятам из наших волонтёрских отрядов, их количество за эти три недели удвоилось. Им непросто: пришлось даже научиться шить, чтобы изготовить защитные маски сначала себе, а потом и людям, которые часто просят об этом: в аптеках их было не купить. Иногда им приходится работать психологами: поговорить, приободрить, выслушать.

– А на самих депутатах режим карантина как-то сказался? Что изменилось в вашей работе?

– С точки зрения пленарных заседаний не изменилось ничего, мы продолжаем работать и в зале пленарных заседаний, и в комитетах. Президент поставил нам задачу принять пакет антикризисных мер в условиях распространения коронавирусной инфекции, поэтому мы все на рабочих местах. В регионе график работы стал ещё более насыщенным: проблем у граждан, несмотря на режим самоизоляции, не становится меньше. Скорее, наоборот. Трубы в домах также текут, коммунальщики начисляют необоснованно завышенные платежи, работодатели задерживают зарплату, нарушаются права граждан. Мы все свои депутатские приемные перевели в дистанционный режим работы, чтобы обезопасить людей. Принимаем обращения в электронном виде, проводим приёмы граждан по видеосвязи. Причем формат дистанционного приёма оказался очень удобным, нам удаётся за то же время принимать в разы больше заявителей, а людям, в свою очередь, не приходится ехать из своих городов и деревень в Челябинск, отсиживать очереди, чтобы задать свой вопрос депутату лично. Думаю, что этот опыт будем применять и после того, как закончится карантин.

– Вы недавно раскритиковали Правительство РФ за то, что был установлен слишком маленький порог по «ипотечным каникулам», и многие люди не могли воспользоваться этой мерой поддержки.

– Изначально установленная Правительством сумма «ипотечных каникул» – полтора миллиона рублей, на мой взгляд, была слишком мала. По нашим оценкам, только 30 процентов заёмщиков могли воспользоваться данной мерой поддержки. Нам удалось убедить Правительство поднять предельную планку до двух, а в некоторых регионах и до четырёх с половиной миллионов рублей. И теперь большее число южноуральцев, которые столкнулись с трудностями из-за пандемии коронавируса, смогут воспользоваться отсрочкой по ипотеке.

– Эта мера уже оформлена законодательно?

– Да, мы приняли закон о «кредитных каникулах». Президент Владимир Путин его подписал, реструктуризация кредитов банками началась. Все граждане, а также малый и средний бизнес смогут на полгода получить отсрочку по кредитам и займам, в том числе – потребительским кредитам, ипотеке, по кредитным картам и займам в микрофинансовых организациях. Обратиться за отсрочкой можно, если доход за минувший месяц стал меньше на 30 и более процентов по сравнению со среднемесячным доходом в предыдущем году. Сразу скажу, что если заёмщику неправомерно отказывают в «кредитных каникулах», он вправе обращаться в территориальное подразделение Центрального банка РФ, и для банка, который отказался идти на встречу, наступают штрафные санкции, вплоть до отзыва лицензии.

– Сейчас очень большие проблемы испытывают представители малого и среднего бизнеса, им чем-то можно помочь?

– Помимо «кредитных каникул», о которых я говорил выше, предприниматели получат поддержку в виде приостановки проверок организаций малого и среднего бизнеса вплоть до конца этого года. Этот закон мы уже приняли. Также предусмотрена возможность введения моратория на возбуждение дел о банкротстве. Новые меры позволят предприятиям взять кредиты под гарантии государства для выплаты зарплаты работникам. Всё это даст возможность сохранить рабочие места и сами предприятия в условиях пандемии. Не потребуется в этот период и переоформлять разрешительные документы, несмотря на истечение сроков действия, они автоматически пролонгируется. Организации, деятельность которых приостановлена, например, в связи с закрытием торговых центров, смогут получить отсрочку внесения арендных платежей. Депутатами поддержан закон о снижении налогового бремени для предприятий, которые будут приобретать средства индивидуальной защиты, оборудование, тесты для работников своих предприятий. Они смогут закупать данные медицинские изделия не из прибыли, а относить их к издержкам предприятия.

– На региональном уровне губернатором Алексеем Текслером реализован целый набор мер поддержки граждан и экономики региона. Как вы их оцениваете в сравнении с другими регионами?

– Алексей Текслер совершенно оправдано сосредоточился не на «запретительных» мерах, а на поддержке граждан, минимизации экономических и социальных проблем, поддержке врачей и защите самых уязвимых категорий населения. Введение региональной доплаты по безработице до общей суммы в 15 тысяч рублей, губернаторская инициатива по введению социального пакета для одиноких матерей и многодетных семей, упрощение процедуры постановки на учет по безработице и принятие пакета антикризисных мер по поддержке малого и среднего бизнеса – это очень своевременные мероприятия, необходимые региону. Благодаря инициативе губернатора, финансовую поддержку смогут получить свыше 250 предприятий малого и среднего бизнеса, что позволит сохранить не менее 3000 рабочих мест.

– На что еще могут рассчитывать жители Челябинской области?

– В числе мер поддержки для граждан – закон, по которому выплаты по больничным листам должны быть не меньше минимального размера оплаты труда. Также законом предусмотрена возможность не взимать в этом году пени и штрафы в случае просрочки гражданами платежей по коммунальным услугам, отменена комиссия, которая взималась при оплате услуг ЖКХ. Родителям, получающим выплату за первого или второго ребенка, мы дали право до 1 октября 2020 года не подавать заявление о назначении этих выплат на новый срок, выплаты будут производиться автоматически. У граждан появилась возможность купить лекарства через интернет, заказав их доставку на дом. До этого выкупать необходимые медикаменты всё равно приходилось в аптеке. Закон касается как нерецептурных препаратов, так и большинства рецептурных. Также мы ввели возможность «замораживать» цены на лекарства в условиях эпидемий, ужесточили уголовную ответственность за подделку лекарств. Госдумой приняты меры по защите туристов, предложен механизм использования фондов персональной ответственности туроператоров для возврата средств туристам. Поддержаны инициативы, которые дают возможность семьям, оказавшимся в затруднительном материальном положении из-за временной потери работы, получить адресные пособия, в том числе и выплаты на детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет без учёта дохода за прошлый период. На ближайшем заседании этот пакет мер поддержки граждан будет дополнен нами еще несколькими законами.

– Понятно, что все эти меры стоят немалых денег, с федерального уровня нашему региону получится помочь?

– Регионы сейчас несут огромную нагрузку и большие финансовые расходы, связанные с борьбой с коронавирусом. Мы приняли решение о поддержке региональных бюджетов, они будут освобождены от погашения в 2020 году бюджетных кредитов, это позволит нашим регионам сэкономить порядка 78 миллиардов рублей. Плюс мы дали дополнительные полномочия и правительству РФ, и региональным властям по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по профилактике коронавируса и борьбе с ним без внесения изменений в бюджеты.

– Это правда, что депутаты Госдумы решили отказаться от отпусков?

– Да, правда. Уже отказались, это решение принято. Сейчас нам надо экстренно принимать дополнительные законодательные меры по поддержке наших граждан и стабилизации экономики. Мы должны находиться рядом с нашими избирателями, вести работу в регионах, оперативно реагировать на изменения и реализовывать эффективные меры поддержки. Хочу обратиться ко всем южноуральцам. Берегите себя, заботьтесь о своих близких, старайтесь по возможности оставаться дома. К сожалению, быстро преодолеть пандемию не получилось ни у одной страны, столкнувшейся с этой заразой. Но вместе мы пройдём это испытание и обязательно победим!