В Кыштыме приостановлена работа регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД

Сегодня, 12:31 Категория: ГИБДД информирует

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С сегодняшнего дня в регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД города Кыштыма временно не будут принимать экзамены и выдавать водительские удостоверения.



Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Марина Шнырёва, такие меры приняты согласно постановлению правительства Челябинской области. Приостановлен личный приём граждан.



Жители Кыштыма могут подать заявление через портал Госуслуг. Однако получить результат можно будет только после снятия ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Сейчас можно получить только услугу по прекращению регистрации транспортного средства прежним собственником. Заявка принимается так же через портал Госуслуг.