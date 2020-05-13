Полиция Кыштыма предупреждает: мошенники добрались уже и до сайта госуслуг

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Вчера после выступления президента Владимира Путина, в котором он заявил о прямых выплатах семьям с детьми от трёх до 15 лет включительно, перестал в нормальном режиме работать сайт госуслуг. До сих пор он функционирует с перебоями.

Этим и воспользовались ушлые интернет-мошенники. Чтобы заполучить все персональные данные, а также сведения о банковских картах, они уже создали липовый сайт госуслуг.



– Обратите внимание, что настоящий сайт госуслуг пишется так — gosuslugi.ru, а фальшивый имеет окончание s — gosuslugis.ru, – говорит пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – В мессенджерах рассылаются сообщения, что «запустился новый портал объединенного компенсационного фонда, который выплачивает компенсации при наличии на то законных оснований». При переходе по ссылке человеку предлагается заполнить заявление и указать в нём банковские данные для перечисления выплат. Будьте бдительны! Такие сообщения рассылают только мошенники!