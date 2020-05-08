В Кыштыме оформление материнского капитала происходит без заявления родителей, в проактивном режиме

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С 15 апреля 2020 года Управления Пенсионного Фонда России оформляют сертификаты на материнский (семейный) капитал без заявления родителей, в проактивном режиме. В настоящее время кыштымцами автоматически оформлено 28 сертификатов на маткапитал.

Проактивно документ оформляется УПФР на основании сведений о рождении детей, которые поступают в ведомство из федерального реестра ЗАГС. Сам сертификат на маткапитал электронный. Данные об оформлении документа фиксируются в информационной системе ПФР и направляются в личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале Госуслуг. При этом у родителей есть возможность получить бумажную копию электронного сертификата. Он распечатывается в Управлении Пенсионного Фонда и заверяется специалистом.

Как сообщила сайту «КР» руководитель управления Пенсионного Фонда России в Кыштыме Татьяна Глазкова, заявительный порядок оформления сертификата на маткапитал сохранился у семей с приёмными детьми. Это связано с тем, что сведениями об усыновлении, необходимыми для получения господдержки, располагают только приёмные родители.

Размер материнского капитала в 2020 году – 466 тысяч 617 рублей. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тысяс рублей и таким образом составляет 616 617 рублей. Такая же сумма полагается за третьего, четвёртого и любого следующего ребенка, рождённого или усыновлённого с 2020 года, если раньше у семьи не было права на маткапитал (например, если первые два ребенка появились до введения господдержки).