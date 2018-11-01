В Кыштыме сертификат на материнский капитал теперь можно получить в два раза быстрее Автор: КР от Вчера, 16:03 Категория: Общество 0 Раньше оформление маткапитала занимало 30 дней. Теперь эта процедура не будет длиться больше 15 дней с момента подачи заявления. Это стало возможным благодаря развитию автоматизированной информационной системы Пенсионного фонда. – После того, как нам принесли заявление, мы в этот же день отправляем самостоятельно запросы в управление социальной защиты населения, ЗАГС и полицию, – сказала сайту «КР» начальник управления Пенсионного фонда России в Кыштыме Татьяна Глазкова. – Благодаря введению новшеств в законодательство сократилось время ответа от этих структур до пяти дней, вместо 15 как это было раньше. Во многом за счёт этого срок выдачи сертификата на материнский капитал и сократился. Напомним, семьи могут подать заявление на получение материнского капитала и через портал госуслуг. В этом случае сертификат можно получить также в электронном виде. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить