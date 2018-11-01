В Кыштыме сертификат на материнский капитал теперь можно получить в два раза быстрее

Автор: КР от Вчера, 16:03 Категория: Общество

Раньше оформление маткапитала занимало 30 дней. Теперь эта процедура не будет длиться больше 15 дней с момента подачи заявления.

Это стало возможным благодаря развитию автоматизированной информационной системы Пенсионного фонда.

– После того, как нам принесли заявление, мы в этот же день отправляем самостоятельно запросы в управление социальной защиты населения, ЗАГС и полицию, – сказала сайту «КР» начальник управления Пенсионного фонда России в Кыштыме Татьяна Глазкова. – Благодаря введению новшеств в законодательство сократилось время ответа от этих структур до пяти дней, вместо 15 как это было раньше. Во многом за счёт этого срок выдачи сертификата на материнский капитал и сократился.

Напомним, семьи могут подать заявление на получение материнского капитала и через портал госуслуг. В этом случае сертификат можно получить также в электронном виде.