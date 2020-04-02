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В Кыштыме почтовые отделения будут работать 2 и 3 апреля

Сегодня, 15:07 Категория: Общество
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Сегодня, 2 апреля, и завтра, 3 апреля, все отделения Почты России будут работать в установленном режиме, предоставят жителям весь перечень услуг.


– Несмотря на то, что мы возобновляем свою работу, просим граждан воздержаться от посещения почты без крайней необходимости, – сказала сайту «КР» главный специалист по корпоративным коммуникациям управления федеральной почтовой службы Челябинской области Светлана Замятина.


В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, будет сокращено количество клиентов, которые могут одновременно находиться внутри отделения. Во время ожидания необходимо соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра.


Установлен временный режим работы почтового отделения в Кыштыме на улице Ленина, 4 – с понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00 часов без перерыва. В субботу с 09:00 до 18:00 без перерыва. В воскресенье – выходной.

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Теги: Кыштым почтовое отделение Почта России

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