В Кыштыме почтовые отделения будут работать 2 и 3 апреля

Сегодня, 15:07 Категория: Общество

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Сегодня, 2 апреля, и завтра, 3 апреля, все отделения Почты России будут работать в установленном режиме, предоставят жителям весь перечень услуг.



– Несмотря на то, что мы возобновляем свою работу, просим граждан воздержаться от посещения почты без крайней необходимости, – сказала сайту «КР» главный специалист по корпоративным коммуникациям управления федеральной почтовой службы Челябинской области Светлана Замятина.



В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, будет сокращено количество клиентов, которые могут одновременно находиться внутри отделения. Во время ожидания необходимо соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра.



Установлен временный режим работы почтового отделения в Кыштыме на улице Ленина, 4 – с понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00 часов без перерыва. В субботу с 09:00 до 18:00 без перерыва. В воскресенье – выходной.