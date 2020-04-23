«Стена памяти» будет звучать голосами жителей Челябинской области

Вчера, 18:17 Категория: Общество

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Легендарная «Стена памяти» появится в Челябинске к 9 мая в новом формате. Телеканал ОТВ и компания «Интерсвязь», при поддержке правительства Челябинской области, объявляют сбор фотографий героев Великой Отечественной войны и их историй, которые станут тысячами подкастов и будут звучать во всеуслышание.

Южноуральцы смогут повторить событие десятилетней давности. Тогда жители области впервые создали самый большой в России архив фотографий фронтовиков и тружеников тыла. Теперь южноуральцам предлагается расширить и дополнить его аудиоисториями, чтобы оживить «Стену памяти» и увековечить подвиги Героев своими голосами. Сейчас на сайте проекта «Стена памяти» pomni.is74.ru более 150 тысяч фотографий, из которых 45 тысяч имеют собственную историю в текстовом формате, и они продолжают прибывать. Часть из них будет озвучена известными людьми города, представителями шоу-бизнеса, членами театральных коллективов, которые заявились поддержать проект своими голосами.

– Мы призываем жителей не сдаваться в это тяжёлое время, проявить личный героизм, объединиться и сделать – в этом наша сила. Благодаря современным технологиям, каждый может высказаться и быть услышанным. Задача – достойно отметить праздник, несмотря на изменившиеся условия в мире, вспомнить подвиг наших прадедов, – отмечает председатель совета директоров компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев.

Всего будут озвучены тысячи историй простых людей: детей, подростков, взрослых и пенсионеров. Уникальные рассказы большинства из них впервые можно будет не только прочитать, но и услышать в формате аудиоподкастов у «Стены памяти» на Аллее славы, на радио или в интернете.

– Рад, что в области есть такой знаковый проект, как «Стена памяти». Он востребован временем, не теряет актуальности, обладает сильнейшим патриотическим эффектом. Он способствует связи поколений, объединяет всех нас чувством гордости и сопричастности к Великой Победе, – комментирует Вадим Евдокимов, заместитель Губернатора Челябинской области.

Размещение «Стены памяти» и регламент посещения объекта будет актуализирован в соответствии эпидемиологической ситуацией и ограничениями. Конструкции планируется смонтировать к 9 мая и сохранить на Аллее славы до конца июня. Дополнительную информацию о том, как разместить фотографию и историю на «Стене памяти», можно получить на сайте проекта pomni.is74.ru.