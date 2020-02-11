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Жители Кыштыма присоединяются к «Дороге памяти»

Сегодня, 16:13 Категория: Общество
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Жители нашего города присоединяются к патриотической акции «Дорога памяти».

 

Это проект Центрального музея Вооруженных Сил России. Он объединяет  десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов – всех, кто самоотверженно сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны, отстаивая родную землю от фашистских захватчиков.

 

Как сказал сайту «КР» один из участников акции в Кыштыме Алексей Мелентьев, «Дорога памяти» позволит оставить бесценные воспоминания о наших земляках ­– ветеранах войны.

 

Все собранные материалы и фотографии войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти». В неё включены уникальные экспонаты из запасников Центрального музея Вооруженных Сил. Они впервые демонстрируются широкой общественности.

 

Загрузить фотографию и рассказать о своих родных – участниках Великой Отечественной войны можно на сайте https://foto.pamyat-naroda.ru/

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Теги: Кыштым участники Великой Отечественной войны Дорога памяти Память

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