Школьники из Кыштыма поддержали региональный проект «Звезда памяти»

Автор: КР от Вчера, 16:13 Категория: Образование

Инициаторами проекта стала челябинская общественная организация «Офицеры России».

Основная цель этой работы перекликается с целями всероссийской акции «Бессмертный полк» – патриотическое воспитание молодёжи и сохранение памяти о земляках и родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

В рамках проекта «Звезда памяти» кыштымские школьники проведут ряд мероприятий. В частности, в школе № 4 объявлен конкурс «Ничто не забыто, никто не забыт…», посвященный 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Ученики с первого по девятый класс примут участие в двух номинациям. Первая – «Лента памяти», где необходимо оформить семейный альбом об участнике войны, труженике тыла или «детях войны». Во второй – «Ничто не забыто, никто не забыт…». Необходимо сделать рисунок на тему Великой Отечественной войны.

Итоги подведут в декабре.

Как сказали сайту «КР» в управлении по делам образования Кыштымского городского округа, на церемонию награждения будет приглашён активист региональной общественной организации «Офицеры России» Николай Булдашев.