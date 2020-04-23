Журналисты Челябинской области обратились к губернатору Алексею Текслеру с просьбой включить СМИ в список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса

Вчера, 17:50 Категория: Общество

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Союз журналистов Челябинской области просит губернатора Алексея Текслера включить СМИ в список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Губернатору Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕРУ

Уважаемый Алексей Леонидович!

Правление Союза журналистов Челябинской области в интересах тысяч представителей средств массовой информации считает необходимым привлечь внимание к проблемам отрасли, которые стремительно усугубляются в нелёгкое для всего мира время.

Южноуральская медиаотрасль продолжает работать бесперебойно, стремясь полно, взвешенно и объективно освещать ситуацию по коронавирусной инфекции в регионе и в стране в целом, берёт на себя огромный пласт просветительской и профилактической работы. Официально зарегистрированные СМИ вносят свои вклад в объективное освещение принимаемых Правительством РФ и региональной властью мер и сдерживание темпов распространения коронавируса в Челябинской области.

В этих условиях средства массовой информации оказались на грани выживания. Падение рекламных доходов в СМИ составляет 70% и более в сравнении с аналогичными месяцами 2019 года. Это во многом связано с тем, что большинство рекламодателей переживают аналогичные проблемы и, соблюдая режим самоизоляции, не работают, теряя доходы и возможность рекламироваться в СМИ.

Параллельно с этим, в условиях ограничения торговой деятельности, снижения мобильности многих групп населения и невозможности организации продаж газет в ряде торговых точек, наша отрасль теряет и другой важный источник дохода – выручку от розничной продажи изданий.

Многие редакции в ближайшие недели будут принимать решения о сокращении своей деятельности и штата. Почти каждая редакция уже столкнулась с проблемами выплаты заработной платы своим сотрудникам (основной статьи расходов местных СМИ), поскольку не может рассчитывать на меры поддержки, которые уже предусмотрены для наиболее пострадавших отраслей.

Такие меры как отсрочка и минимизация налоговых и иных обязательных платежей, льготные займы, кредитные каникулы позволили бы предотвратить массовое банкротство организаций в сфере медиа, в первую очередь – среди региональных СМИ.

Просим вас рассмотреть возможность включения официально зарегистрированных средств массовой информации в список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, и поручить проработать вопросы их поддержки уполномоченными органами власти региона.

Правление Союза журналистов Челябинской области

23.04.2020

Союз журналистов Челябинской области: https://pressunion.ru/novosti/2020/sojuz-zhurnalistov-cheljabinskoj-oblasti-prosit-gubernatora-alekseja-tekslera-vkljuchit-smi-v-spisok-otraslej-naibolee-postradavshikh-ot-koronavirusa/