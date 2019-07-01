» » Алексей Текслер станет героем телевизионного проекта «Красный блокнот»

Алексей Текслер станет героем телевизионного проекта «Красный блокнот»

Автор: КР от Сегодня, 12:37 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

 

В эфир телеканала ОТВ выйдет новый проект «Красный блокнот». Первый выпуск будет посвящен врио губернатора Челябинской области Алексею Текслеру.

 

Алексей Леонидович объехал Челябинскую область, выслушал жителей и дал поручения местным властям. За исполнением наказов теперь следит лично. Кому звонит, чтобы удостовериться в выполнении задач? И кто не ответил на звонок главы региона?

 

Смотрите программу «Красный блокнот» в воскресенье, 14 июля, в 21:30 на ОТВ.


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter