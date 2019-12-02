Журналисты Челябинской области готовят обращение в надзорные органы

Автор: КР от Сегодня, 00:56 Категория: Общество

В Нагайбакском районе проходило заседание по выборам главы Фершампенуазского поселения, на которое безосновательно не пустили журналистов местной газеты. Тем самым воспрепятствовали их законной профессиональной деятельности.

В связи с ограничением доступа представителей средств массовой информации на выборы Союзом журналистов Челябинской области подготовлено заявление:

"Мы выражаем недоумение и крайнюю обеспокоенность в связи с инцидентом, произошедшим 10 декабря в Нагайбакском муниципальном районе Челябинской области.

10 декабря 2019 года в Нагайбакском муниципальном районе проходили выборы главы Фершампенуазского поселения, но местные депутаты посчитали, что их избирателям необязательно знать, что на них происходит. Как в своем обращении в нашу организацию сообщила главный редактор газеты «Всходы» Ольга Терякова, её и оператора телевидения Андрея Гуренко не пустили на заседание. Председатель Фершампенуазского совета Александр Досманов отметил, что присутствие журналистов нежелательно и все комментарии они дадут после заседания. А заместитель председателя Олег Славенко высказал мнение, что журналистам нужно было для этого аккредитоваться (при этом положение об аккредитации отсутствует, и ранее механизм аккредитации СМИ никогда в этом органе местного самоуправления не применялся), и их присутствие на «закрытом», как он выразился заседании, незаконно.

В телефонной беседе с председателем Союза журналистов Челябинской области Светланой Зайцевой Александр Досманов подтвердил, что журналистов не пустили на заседание Совета, потому что оно было «закрытым».

Мы считаем такую практику порочной и недопустимой. Представительный орган вправе принимать решение, используя открытую или закрытую форму для голосования, однако не имеет прав вводить ограничения для средств массовой информации. Чтобы сделать заседание представительного органа закрытым, нужны веские основания, к которым выборы главы поселения нельзя отнести никоим образом.

Мы считаем, что ограничение доступа представителей СМИ на выборы главы Фершампенуаза является прямым воспрепятствованием законной деятельности журналистов, официально заявляем о недопустимости таких действий и готовим обращение в надзорные органы с просьбой дать оценку правомерности действий представителей власти Нагайбакского района"

Правление Союза журналистов Челябинской области

Для справки

УК РФ Статья 144. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов

Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к распространению либо к отказу от распространения информации — наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иногодохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.