В Кыштыме огнеборцы сжигают траву вблизи жилой зоны

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Вчера, 16 апреля, специалисты управления гражданской защиты Кыштымского городского округа и сотрудники пожарной части № 38 провели профилактическое мероприятие. Оно направлено на предупреждение возгорания сухой растительности и ландшафтных пожаров на территории города.



В течение нескольких часов они проводили контролируемое выжигание сухой травы в районе Коноплянки. Со стороны жилых домов дежурил пожарный расчёт из пяти человек с двумя развёрнутыми рукавами.



Площадь выжигания составила пять гектаров.