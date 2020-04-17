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В Кыштыме огнеборцы сжигают траву вблизи жилой зоны

Сегодня, 10:50 Категория: Общество
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Вчера, 16 апреля, специалисты управления гражданской защиты Кыштымского городского округа и сотрудники пожарной части № 38 провели профилактическое мероприятие. Оно направлено на предупреждение возгорания сухой растительности и ландшафтных пожаров на территории города.


В течение нескольких часов они проводили контролируемое выжигание сухой травы в районе Коноплянки. Со стороны жилых домов дежурил пожарный расчёт из пяти человек с двумя развёрнутыми рукавами.


Площадь выжигания составила пять гектаров.

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Теги: Кыштым ландшафтные пожары Пожарная часть № 38 сжигание сухой травы

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