В Кыштыме всего пять человек боролись с лесным пожаром на площади в шесть гектаров

Автор: КР от Вчера, 15:42 Категория: Происшествия

В минувшие выходные выгорел лес рядом с детским оздоровительным лагерем «Радуга» на побережье озера Увильды. Общая площадь возгорания составила шесть гектаров.

Как сказали сайту «КР» в Кыштымском лесничестве, в тушении огня было задействовано пять человек. В резерве находилась машина Тайгинской пожарной части. Возгорание было в болотистой местности, что затрудняло возможность проложить минерализованную полосу для предотвращения распространения огня. Опахивать зону возгорания пришлось вокруг болота.

Сегодня на расширенном оперативном совещании в администрации округа прокурор города Кыштыма Сергей Волков говорил как раз о том, что на тушении лесных пожаров задействуется малое количество людей и техники. Завтра по его просьбе состоится совещание по этому вопросу.

Как сказали сайту «КР» в управлении гражданской защиты Кыштымского городского округа, с апреля произошло 14 лесных пожаров на общей площади в 19 гектаров.

Напомним, жарким летом 2016 года с апреля по август было зарегистрировано 56 пожаров в лесу.