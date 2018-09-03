В Кыштыме за выходные сгорело около полутысячи квадратных метров травы и камыша

Автор: КР от Вчера, 14:39 Категория: Экология

Первое сообщение о возгорании травы в лесном массиве за хлебозаводом, что на улице Графитовой, поступило в пожарную часть № 38 незадолго до полуночи в минувшую пятницу. Тогда «красный петух» уничтожил 50 квадратных метров растительности.

– Вчера в 12 часов 49 минут там же загорелось ещё 150 квадратных метров травы, – сказали сайту «КР» в 38-й пожарной части. – А в половине двенадцатого вечера неподалёку от того места, на улице Станционной, начал гореть камыш. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Вчера днём опал травы был зафиксирован и в районе Коноплянки. Рядом с улицей Спортивной полыхало 100 квадратных метров травы и камыша.

На каждый такой вызов пожарные потратили от полутора до двух часов. Сегодня очевидцы снова сообщили о небольшом задымлении за хлебозаводом. Эта информация была передана в Кыштымское лесничество.