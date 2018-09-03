В Кыштыме за выходные сгорело около полутысячи квадратных метров травы и камыша Автор: КР от Вчера, 14:39 Категория: Экология 0 Первое сообщение о возгорании травы в лесном массиве за хлебозаводом, что на улице Графитовой, поступило в пожарную часть № 38 незадолго до полуночи в минувшую пятницу. Тогда «красный петух» уничтожил 50 квадратных метров растительности. – Вчера в 12 часов 49 минут там же загорелось ещё 150 квадратных метров травы, – сказали сайту «КР» в 38-й пожарной части. – А в половине двенадцатого вечера неподалёку от того места, на улице Станционной, начал гореть камыш. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Вчера днём опал травы был зафиксирован и в районе Коноплянки. Рядом с улицей Спортивной полыхало 100 квадратных метров травы и камыша. На каждый такой вызов пожарные потратили от полутора до двух часов. Сегодня очевидцы снова сообщили о небольшом задымлении за хлебозаводом. Эта информация была передана в Кыштымское лесничество. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить