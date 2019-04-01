В Кыштыме ухудшилась пожароопасная обстановка

Автор: КР от Сегодня, 12:22 Категория: Общество

Сегодня на оперативном совещании в администрации Кыштымского городского округа начальник управления гражданской защиты Пётр Мошкин доложил, что за прошедшую неделю произошло семь ландшфтных пожаров. Это те, когда возгорание травы и поросли происходило не на территории лесного фонда.

Как уже сообщалось на сайте «КР», один из таких пожаров произошёл в садоводческом некоммерческом товариществе «Лесовод» в районе Ближней Дачи. Огонь уничтожил на одном из садовых участков 80 квадратных метров кровли бани и повредил 40 квадратных метров её стен.

Ещё три возгорания произошли возле средней школы № 2. Руководству этого образовательного учреждения было предложено организовать патруль, который следил бы за поведением учеников и предупреждал очередные возгорания.

В рамках рейда по противопожарной безопасности в садоводческих товариществах, который прошёл в минувшую субботу, обучено 30 человек. Составлено два административных протокола за нарушение правил пожарной безопасности.