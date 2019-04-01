В Кыштыме возгорание травы происходит каждый день

Автор: КР от Вчера, 10:25 Категория: Общество

Вчера сообщение о возгорании сухой травы поступило на пульт дежурного пожарной части № 38 в 16:36. На место было отправлено две единицы техники и девять человек личного состава.

Возгорание произошло за автозаправочной станцией «ЛУКОЙЛ» на улице Карла Либкнехта, 2а. В общей сложности выгорело 600 квадратных метров травы.

Как сказали сайту «КР» в пожарной части № 38, на тушение возгораний травы огнеборцы выезжают ежедневно. Виной всему – человеческий фактор.

И вряд ли стоит ожидать, что их количество снизится в ближайшие дни. С 29 апреля синоптики обещают в дневное время в течение двух недель температуру выше 10 градусов тепла.