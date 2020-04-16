В Челябинской области началась акция «Продуктовая помощь»

Вчера, 13:25 Категория: Общество

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На Южном Урале стартовала совместная акция Правительства и Благотворительного фонда продовольствия «Русь» – «Продуктовая помощь». В рамках акции 40 тысяч одиноко проживающих граждан с инвалидностью старше 65 лет бесплатно получат продуктовые наборы.



– В состав продуктового набора входят рис, мука, сахар, соль, растительное масло, макаронные изделия, овощные консервы, – пояснила министр социальных отношений Ирина Буторина. – Кроме продуктов набор дополнен товарами первой необходимости – мылом, спичками и туалетной бумагой.



Первыми продуктовые наборы уже начали получать 2,5 тысячи одиноко проживающих инвалидов старше 65 лет города Челябинска, которые состоят на учёте в органах социальной защиты населения. В дальнейшем помощь придёт к сорока тысячам гражданам данной категории по всей Челябинской области.

Наборы доставляют специалисты социальной защиты населения совместно с волонтёрами – медработниками.



Отметим, помимо этого, по инициативе губернатора Алексея Текслера создан благотворительный счёт для помощи гражданам, пострадавшим от последствий распространения коронавирусной инфекции. На сегодняшний день, на счёт поступило более 3,7 миллионов рублей. За помощью обратились более 3,5 тысяч граждан. Деньги перечислены более 100 получателям.



Граждане, нуждающиеся в поддержке, могут написать заявление и подать его в электронном виде. В дальнейшем специалисты проверят каждое обращение на соответствие условиям предоставления помощи.

Подробно, как получить помощь из средств благотворительного счета и кто может обратиться с заявлением можно здесь.