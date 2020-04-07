Объявлен набор волонтёров для помощи комплексным центрам социального обслуживания населения

Вчера, 16:27 Категория: Общество

179

0

Система социальной защиты населения Челябинской области в настоящее время оказывает помощь одиноким пожилым гражданам старше 65 лет в приобретении продуктов питания, лекарств и других предметов первой необходимости. На телефоны горячей линии минсоцотношений уже поступило более 22 тысяч звонков, отработано более шести тысяч заявок на доставку продуктов. Эта работа будет продолжаться весь период действия карантинных мероприятий, и помощь волонтёров не будет лишней.

– Главная нагрузка легла на плечи тех, кто непосредственно работает с населением, доставляет продукты и другие предметы первой необходимости, – пояснила министр социальных отношений Ирина Буторина. – В связи с увеличением сроков самоизоляции возникла необходимость в дополнительных ресурсах. Мы приглашаем неравнодушных граждан стать нашими волонтёрами!

Волонтёром может стать житель Челябинской области в возрасте от 18 до 45 лет. Желательно иметь опыт волонтёрской деятельности или работы в социально ориентированной некоммерческой организации. Если такого опыта нет, но есть желание – приходите!

Для этого нужно заполнить анкету по ссылке https://docs.google.com/forms/d/1R9j2Jm5RLUEtguUYwhJQIveZvoYU9aLJtQkiJYM9y6k/edit?usp=sharing.

Контактные телефоны: 8 (351) 721-62-10, 721-95-50 (с 9:00 до 17:00, без выходных).