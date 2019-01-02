В Кыштыме новорождённым вручают подарочные комплекты от губернатора

Автор: КР от Сегодня, 12:13 Категория: Общество

Акция «Подарок новорождённому» приурочена к 85-летию Челябинской области. Поэтому мамы и их дети, прописанные в нашем регионе, получат юбилейные комплекты.

В Кыштыме подарочный набор вручили уже 10 семьям, в которых малыши родились в период с 1 января.

– В комплект входят вещи, которые пригодятся в первые месяцы жизни, – сообщила сайту «КР» начальник управления социальной защиты населения Светлана Лашманова. – Это кремы, влажные салфетки, ватные палочки, погремушки, термометр, расчёска и полотенца.

Никаких заявлений на получение набора писать не нужно. Сведения о новорождённых из роддома сразу передают в управление социальной защиты. Количество подарков не ограничено. Их получат все дети, родившиеся в 2019 году.