В Кыштыме новорождённым вручают подарочные комплекты от губернатора Автор: КР от Сегодня, 12:13 Категория: Общество 0 Акция «Подарок новорождённому» приурочена к 85-летию Челябинской области. Поэтому мамы и их дети, прописанные в нашем регионе, получат юбилейные комплекты. В Кыштыме подарочный набор вручили уже 10 семьям, в которых малыши родились в период с 1 января. – В комплект входят вещи, которые пригодятся в первые месяцы жизни, – сообщила сайту «КР» начальник управления социальной защиты населения Светлана Лашманова. – Это кремы, влажные салфетки, ватные палочки, погремушки, термометр, расчёска и полотенца. Никаких заявлений на получение набора писать не нужно. Сведения о новорождённых из роддома сразу передают в управление социальной защиты. Количество подарков не ограничено. Их получат все дети, родившиеся в 2019 году. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить