В Кыштыме подвели итоги акции по сбору канцтоваров для малообеспеченных школьников

Автор: КР от Сегодня, 14:24 Категория: Общество

Напомним, акция «Собери ребёнка в школу» по сбору канцтоваров для детей из малообеспеченных семей была организована в нашем округе с подачи заместителя главы по социальной сфере Елены Саланчук. Вчера она вручила детворе наборы школьных принадлежностей.

В актовый зал комплексного центра социального обслуживания населения были приглашены 14 семей из числа малообеспеченных, а также находящихся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации. Ещё тринадцати педагоги передали канцтовары непосредственно в школах.

Больше всего внимания было уделено тем, для кого звонок на урок в этом году прозвенел впервые. Для них организаторы собрали увесистые «наборы первоклассника», куда вошли не только канцтовары, но и яркие цветные ранцы.

– Такие наборы получили десять детей, которые особо нуждаются в помощи, – сказала нашей газете Елена Юрьевна. – Мы благодарны всем жителям Кыштымского городского округа, кто принял участие в акции.