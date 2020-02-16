День голосования по поправкам в Конституцию станет выходным для россиян

Вчера, 17:57 Категория: Общество

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Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие представители органов законодательной и исполнительной власти, науки, искусства, а также видные общественные деятели.

– Мы вместе с вами сейчас работаем над Основным законом. Чрезвычайно важно здесь выверить каждое слово, каждую букву, каждую запятую. Но при этом, конечно, не выхолостить то, что было создано большим, прямо скажем, трудом всего нашего народа и закреплено в действующей Конституции, ничего не потерять, а наоборот, ответить на вызовы времени, – подчеркнул Владимир Путин.

Решено, что голосование по поправкам в Конституцию состоится в рабочий день. Для россиян его сделают выходным. Дата ещё не определена.

Особое внимание Правительства обращу, чтобы потом этот выходной день не вытащили от каких-нибудь праздников: первомайских или новогодних, – сказал Владимир Владимирович.

По словам президента, те предложения, которые не попадут в основной закон, обязательно будут изучены и направлены в профильные ведомства, а некоторые, возможно, найдут отражение в федеральных законах. В Конституции же должны быть указаны основополагающие принципы.

Президент одобрил идею о том, что в Конституции нужно прописать индексацию пенсий и заработных плат. Гарантированный минимальный размер зарплат должен быть не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения страны. А особенности индексации пенсий должны регулироваться не Конституцией, а федеральными законами.

Одна из ключевых тем касается поддержки семей. Планируется прописать в Конституции защиту традиционных семейных ценностей.

–Что касается «родителя номер 1» и «родителя номер 2», я уже как-то публично говорил и повторю ещё раз: пока я президент, у нас не будет. Будет «папа» и «мама», – заявил Владимир Путин.

Всего в рабочую группу поступило более полутысячи предложений об изменении Конституции.