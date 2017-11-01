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Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев встретятся в Челябинске

Автор: КР от Вчера, 10:00 Категория: Политика

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Сегодня и завтра в столице Южного Урала будет проходить XIV форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В нём примут участие президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

 

По мнению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, главная задача – сделать Челябинск эталоном проведения подобных мероприятий в регионах страны. 

 

Это ключевое событие в жизни региона,подчеркнул Борис Дубровский. – Нам важно провести это мероприятие на высоком уровне.

 

В рамках форума сегодня в Южно-Уральском государственном университете пройдёт встреча ректоров двух стран. В ней примут участие министр образования и науки России Ольга Васильева и президент Российского союза ректоров, ректор Московского государственного университета  имени Михаила Ломоносова Виктор Садовничий. На секциях будут обсуждаться вопросы образования, развития инновационной деятельности современных вузов и стратегического партнёрства университетов России и Казахстана. На пленарном заседании с докладами выступят министры образования и науки России и Казахстана.

 

Завтра в рамках международного форума пройдёт заседание Российско-Казахстанского делового совета. Эксперты обсудят законодательное обеспечение вопросов межрегионального и приграничного сотрудничества между Россией и Казахстаном, а также совместную работу в области развития цифровой экономики для построения единого цифрового пространства Евразийского экономического союза и другие вопросы взаимодействия двух соседних государств.

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