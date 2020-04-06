Работающие южноуральцы старше 65 лет получат право уйти на больничный до 19 апреля

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В России работающие граждане старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный с 6 по 19 апреля. Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует от граждан заполнения каких-либо документов. Оплата больничного листа поступит гражданам напрямую из средств Фонда социального страхования. Об этом сообщает пресс-служба Челябинского регионального отделения ФСС РФ.

Работодатель должен будет перевести граждан из группы риска на удалённую работу с выплатой полной заработной платы или передать в Фонд социального страхования данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности.

Расчёт пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста будет проходить по общим правилам. При стаже более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100-процентном размере. За базу берётся среднемесячный заработок, но не более максимально возможного размера пособия (средний максимальный размер – 69 961,65 рублей в месяц).

Выплата пособий будет осуществляться ФСС России единовременно за весь указанный период в течение 7 календарных дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности.

Напомним, ранее Минтрудом совместно с Фондом социального страхования был реализован механизм дистанционного назначения пособия по временной нетрудоспособности лицам, вернувшимся из-за рубежа и совместно проживающим с ними гражданам.

Подробную информацию по дистанционному оформлению больничного листа можно получить по телефонам региональной горячей линии (351) 265-85-29 и федеральной горячей линии 8-800-302-75-49, а также на сайте Челябинского регионального отделения ФСС РФ www.r74.fss.ru.