В Кыштыме не торопятся переходить на электронные листы нетрудоспособности

Автор: КР от Вчера, 16:29 Категория: Медицина

Выдача электронных больничных листов была введена в прошлом году. Оформлять их имеют право все организации, имеющие лицензию на медицинскую деятельность. Чтобы подключиться к единой информационной системе социального страхования, в больницах должен быть выход в интернет и оформлены электронные подписи врачей.

– Преимущества новой формы больничных листов – в сокращении времени на их оформление, защита от потери и подделок, исключение ошибки в расчёте пособий со стороны работодателя, – пояснила заместитель директора филиала № 9 регионального отделения Фонда социального страхования Елена Курчавова. – На сегодня в Кыштыме выдано около 100 электронных листов по болезни или беременности. Они имеют одинаковую юридическую силу с бумажной формой документа.

В городской поликлинике № 1 врачи приступили к оформлению электронных листов, а вот в поликлинике Нижнего Кыштыма нет такой возможности. Причина в том, что там ещё не созданы технические условия для этого и нет электронных подписей врачей.

Со стороны работодателей тоже не налажена работа в этом направлении. Чтобы принимать больничные листы в электронном виде, нужно получить электронные подписи, совместимые с единой интегрированной информационной системой «Соцстрах», зарегистрироваться на портале госуслуг и завести личный кабинет. Консультацию по данным вопросам можно получить по телефону в Челябинске: 8 (351) 265-85-56.