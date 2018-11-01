В Кыштыме не торопятся переходить на электронные листы нетрудоспособности Автор: КР от Вчера, 16:29 Категория: Медицина 0 Выдача электронных больничных листов была введена в прошлом году. Оформлять их имеют право все организации, имеющие лицензию на медицинскую деятельность. Чтобы подключиться к единой информационной системе социального страхования, в больницах должен быть выход в интернет и оформлены электронные подписи врачей. – Преимущества новой формы больничных листов – в сокращении времени на их оформление, защита от потери и подделок, исключение ошибки в расчёте пособий со стороны работодателя, – пояснила заместитель директора филиала № 9 регионального отделения Фонда социального страхования Елена Курчавова. – На сегодня в Кыштыме выдано около 100 электронных листов по болезни или беременности. Они имеют одинаковую юридическую силу с бумажной формой документа. В городской поликлинике № 1 врачи приступили к оформлению электронных листов, а вот в поликлинике Нижнего Кыштыма нет такой возможности. Причина в том, что там ещё не созданы технические условия для этого и нет электронных подписей врачей. Со стороны работодателей тоже не налажена работа в этом направлении. Чтобы принимать больничные листы в электронном виде, нужно получить электронные подписи, совместимые с единой интегрированной информационной системой «Соцстрах», зарегистрироваться на портале госуслуг и завести личный кабинет. Консультацию по данным вопросам можно получить по телефону в Челябинске: 8 (351) 265-85-56. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить