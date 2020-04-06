В Кыштыме в Центре развития туризма объявили о начале фотопроекта

Сегодня, 11:16 Категория: Общество

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Фото Ольги Шуяковой.



Инициатором фотопроекта выступил Центр развития туризма нашего города.



Кыштымцам предлагают поделиться снимками, сделанными на территории городского округа. Это может быть архитектурный или природный объект, который запечатлён в разное время года.



Для участия необходимо разместить фотографии на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегом #четыресезонаКыштым.



Авторы самых оригинальных работ получат подарки от Центра развития туризма. Экспертом проекта выступит фотограф Ольга Шуякова.