В Кыштыме в Центре развития туризма объявили о начале фотопроекта
Сегодня, 11:16 Категория: Общество
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Фото Ольги Шуяковой.
Инициатором фотопроекта выступил Центр развития туризма нашего города.
Кыштымцам предлагают поделиться снимками, сделанными на территории городского округа. Это может быть архитектурный или природный объект, который запечатлён в разное время года.
Для участия необходимо разместить фотографии на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегом #четыресезонаКыштым.
Авторы самых оригинальных работ получат подарки от Центра развития туризма. Экспертом проекта выступит фотограф Ольга Шуякова.