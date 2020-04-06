Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме в Центре развития туризма объявили о начале фотопроекта

Сегодня, 11:16 Категория: Общество
217
0

Фото Ольги Шуяковой. 


Инициатором фотопроекта выступил Центр развития туризма нашего города.


Кыштымцам предлагают поделиться снимками, сделанными на территории городского округа. Это может быть архитектурный или природный объект, который запечатлён в разное время года.


Для участия необходимо разместить фотографии на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегом #четыресезонаКыштым.


Авторы самых оригинальных работ получат подарки от Центра развития туризма. Экспертом проекта выступит фотограф Ольга Шуякова.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым фотопроект Центр развития туризма КГО

Похожие публикации:

В Кыштыме за воспоминания о городе будут дарить подарки

Жителям Кыштыма предлагают расчехлить фотоаппараты

Любители прогулок по Кыштыму получат подарок от главы округа

Экскурсии по Кыштыму для иностранцев и любителей мистики разработает молодёжная группа

Центр туризма – в центре города

Комментарии:

Добавить