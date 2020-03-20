В Кыштыме продолжится работа по благоустройству дворов

Вчера, 14:00 Категория: Общество

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Во время своего рабочего визита в Кыштым депутат Госдумы Владимир Бурматов оценил ход благоустройства дворов.

Так, во дворе дома № 129 по улице Карла Либкнехта парламентарий уже не первый раз. Он приезжал минувшей осенью, когда активно шли работы по благоустройству: асфальтирование проезжей и пешеходной части, ремонт бордюров, расширение парковок. Правда, тогда проехать по двору можно было разве что на танке, сейчас здесь оборудованы комфортные дорожки.



– Я помню, как у нас во дворе стояла огромная гора земли, а на месте, где сейчас спортивная площадка, было настоящее болото. А сейчас любо-дорого посмотреть, каждый день выходим гулять, грязь и лужи уже в прошлом, –рассказывает жительница дома № 129 по улице Карла Либкнехта.



В этом году благоустройство дворов по инициативе депутата Госдумы Владимира Бурматова продолжится. Работы пройдут по улице Чернышевского 4, 4а, 4б, в районе радиогородка приведут в порядок двор около дома №12 по улице Дёмина. Кроме того, одним из больших проектов станет благоустройство во дворах по улице Ленина 33, 35, 37. Здесь сначала будут заменены тепловые сети, а после начнутся ремонтные работы. В программу благоустройства на 2020 год также будут включены двор по улице Карла Либкнехта, 131 и Красной Звезды, 105.



– Начиная с 2016 года, удалось привести в порядок в Кыштыме уже несколько десятков дворов. Такого масштабного благоустройства не было в городе с советских времен. Новые детские площадки, асфальтированные проезды, оборудованные тротуары – всё это наказы жителей Кыштымского городского округа, вместе с которыми мы контролируем качество выполнения работ. Но, откровенно говоря, останавливаться ещё рано, в Кыштыме ещё есть, что приводить в порядок, поэтому будем продолжать борьбу за федеральные средства на благоустройство любимого города, – отметил Владимир Бурматов.



