Кыштым прирастает детскими игровыми городками

Автор: КР от Сегодня, 17:30 Категория: Общество

Депутат Госдумы Владимир Бурматов осмотрел дворы Кыштыма, попавшие в программу по благоустройству.

В Кыштыме на праздновании Дня металлурга побывал депутат Госдумы Владимир Бурматов. А до начала торжеств он осмотрел объекты, построенные по программе благоустройства «Городская среда».

На эти цели при содействии парламентария Кыштымский округ получил почти 15 миллионов рублей. Детские площадки уже установлены на улицах Бажова, 1, Соплякова, 5, Чернышевского, 8 и Свободы, 3 и 3а. до этого там красовались лишь старые железные горки и разбитые песочницы.

Депутат оценил перемены: во дворах для детей появились современные игровые городки с горками, лесенками, качелями и турниками.

Как сказал нашей газете Владимир Бурматов, несколько лет назад в Кыштыме буквально на каждой встрече избиратели просили помочь решить проблему отсутствия детских площадок.

Ситуация меняется кардинальным образом: в 2015 году установлено пять игровых зон, в прошлом году – десять. В нынешнем году для малышей возведут шесть игровых комплексов. Эта программа будет действовать и в 2018 и 2019 году.

Кроме того, по программе «Городская среда» в 17 дворах города будут начаты работы по уличному освещению, асфальтированию дворовых проездов и тротуаров, по установке игровых зон, обустройству площадок для мусорных контейнеров, по обрезке деревьев.