Жителей Кыштыма приглашают принять участие в создании Всенародного исторического архива «Лица Победы»

Автор: КР от Сегодня, 12:29 Категория: Общество

Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы» – это крупнейший архив, цифровой банк данных, фотографий и личных историй миллионов людей, которые в годы Великой Отечественной войны боролись с нацизмом. Уникальный программно-технологический комплекс для сбора, обработки и хранения информации создается на базе главного военно-исторического музея страны – московского Музея Победы.

Цель проекта – увековечить память обо всех, кто внёс личный вклад в Великую Победу: сражался на фронте или в партизанских отрядах, работал в тылу, собирал урожай, принимал блокадников, оказывал сопротивление оккупантам – делал что-то нужное и ценное для Победы, сообщают в пресс-службе музея.

Любой желающий может внести в депозитарий информацию о своих родственниках (дедушках, прадедушках, бабушках, прабабушках, дальних родственниках), знакомых или земляках. Для этого необходима фотография человека (или её электронная копия), годы его жизни и информация, чем он занимался во время ВОВ (где воевал или работал).

В отличие от простого архива, где информацию о человеке можно получить только по специальному запросу, в музее будет создана масштабная мультимедийная экспозиция «Лица Победы». С её помощью любой желающий сможет получить интерактивный доступ к базе данных депозитария.

Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы» реализуется Музеем Победы при поддержке государственных органов и общественных организаций.

Единственный официальный сайт проекта - https://historydepositarium.ru/.

Для разъяснений обращаться по телефону: 8-499-449-81-07.