В Кыштыме ветераны войны получат персональные поздравления от президента

Автор: КР от Вчера, 11:22 Категория: Общество

Со 2 по 9 мая более одного миллиона 200 тысяч ветеранов получат персональные поздравления от президента Российской Федерации Владимира Путина с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Почта России доставит их во все уголки страны.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь регионального управления почтовой связи Почты России Светлана Замятина, в Кыштыме персональные поздравления получат 227 ветеранов.

Лицевую сторону поздравительной открытки украшает плакат художника Леонида Голованова «Красной армии – слава!». На обороте открытки размещены кадры фотохроники Великой Отечественной войны.

Письма с поздравлениями, которые не будут вручены ветеранам за основной период доставки, будут храниться в отделениях почтовой связи в течение месяца и доставляться повторно.