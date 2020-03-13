Кыштымцев призывают сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков

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С понедельника, 16 марта, стартует общероссийская профилактическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». В этом году она будет проводиться в два этапа: первый этап – с 16 по 27 марта, второй этап – с 19 по 30 октября.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, цель акции – привлечь внимание общественности к противодействию незаконному обороту наркотиков, сбор информации, поступающей от граждан, а также оказание квалифицированной помощи и консультирования по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

В период проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью» граждане могут сообщать информацию о фактах незаконного оборота наркотиков по телефонам дежурной части кыштымской полиции – 4-46-61, 02, 102, а также обратиться на телефон горячей линии Челябинской областной клинической наркологической больницы 8(351)775-11-91.