В Кыштыме началась акция «Сообщи, где торгуют смертью»

Автор: КР от Вчера, 18:14 Категория: Общество

Сегодня в нашем городе началась общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Она продлится до 22 ноября.

Местные жители могут присоединиться к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, получить квалифицированную помощь и консультации по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

О фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к этому, можно сообщить в дежурную часть кыштымской полиции по телефонам: 8 (351-51) 4-46-61 или 02. Заявления принимаются круглосуточно.

Для получения консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых открыта горячая телефонная линия Челябинской областной наркологической больницы: 8 (351) 775-11-91.