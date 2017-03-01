Два изъятия наркотиков и три факта их употребления. В Кыштыме завершилась акция «Сообщи, где торгуют смертью»
Автор: КР от Вчера, 12:26 Категория: Происшествия
В минувшую пятницу в нашем городе завершился первый этап этой всероссийской антинаркотической акции. За две недели полицейские изъяли наркотики у двух жителей Кыштыма.
Так сотрудники патрульно-постовой службы задержали в центральной части города двух наркоманов 42 и 43 лет. В ходе досмотра у одного из них был изъят синтетический наркотик весом в полграмма. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Спустя несколько дней под уголовную ответственность попала и жительница нашего города 1980 года рождения. При ней также находился синтетический наркотик весом 0,358 грамма.
Во время акции кыштымские полицейские задержали трёх человек, употребивших наркотики без назначения врача. В отношении них возбудили дела об административных правонарушениях. Всем троим грозит штраф от четырёх до пяти тысяч рублей или арест до 15 суток.
В период проведения антинаркотической акции на телефон доверия Главного управления МВД России по Челябинской области 8 (351) 268-85-94 позвонила одна из жительниц Кыштыма. Она сообщила, что на улице Боровой трое мужчин искали, по её предположению, закладку с наркотиками.
Второй этап всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» пройдёт в ноябре этого года.
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