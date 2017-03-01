Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Два изъятия наркотиков и три факта их употребления. В Кыштыме завершилась акция «Сообщи, где торгуют смертью»

Два изъятия наркотиков и три факта их употребления. В Кыштыме завершилась акция «Сообщи, где торгуют смертью»

Автор: КР от Вчера, 12:26 Категория: Происшествия

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

В минувшую пятницу в нашем городе завершился первый этап этой всероссийской антинаркотической акции. За две недели полицейские изъяли наркотики у двух жителей Кыштыма.

 

Так сотрудники патрульно-постовой службы задержали в центральной части города двух наркоманов 42 и 43 лет. В ходе досмотра у одного из них был изъят синтетический наркотик весом в полграмма. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

 

Спустя несколько дней под уголовную ответственность попала и жительница нашего города 1980 года рождения. При ней также находился синтетический наркотик весом 0,358 грамма.

 

Во время акции кыштымские полицейские задержали трёх человек, употребивших наркотики без назначения врача. В отношении них возбудили дела об административных правонарушениях. Всем троим грозит штраф от четырёх до пяти тысяч рублей или арест до 15 суток.

 

В период проведения антинаркотической акции на телефон доверия Главного управления МВД России по Челябинской области 8 (351) 268-85-94 позвонила одна из жительниц Кыштыма. Она сообщила, что на улице Боровой трое мужчин искали, по её предположению, закладку с наркотиками.  

 

Второй этап всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» пройдёт в ноябре этого года.

 

 

 

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter