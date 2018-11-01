Жители Кыштыма могут сообщить о фактах продажи и хранения наркотиков

Автор: КР от Вчера, 12:40 Категория: Общество

В Кыштыме началась общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!». Жители нашего города могут сообщить о фактах изготовления, употребления и сбыта наркотических и психотропных веществ по указанным ниже номерам телефонов.

С начала этого года в Кыштыме зарегистрировано более 100 преступлений за сбыт и хранение запрещённых веществ. Число выявленных фактов употребления наркотиков увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом.

– Профилактическая операция продлится до 23 ноября, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Все, кто нуждается в помощи, могут получить консультации в вопросах лечения наркомании.

Звонки принимаются по телефонам дежурной части кыштымского отдела полиции: 4-46-61, 02. А также по «телефону доверия» Главного управления МВД по Челябинской области: 8 (351) 268-85-94 и на горячую линию Челябинской областной наркологической больницы: 8 (351) 775-11-91.

Единый экстренный канал помощи – 112.