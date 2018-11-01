Жители Кыштыма могут сообщить о фактах продажи и хранения наркотиков Автор: КР от Вчера, 12:40 Категория: Общество 0 В Кыштыме началась общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!». Жители нашего города могут сообщить о фактах изготовления, употребления и сбыта наркотических и психотропных веществ по указанным ниже номерам телефонов. С начала этого года в Кыштыме зарегистрировано более 100 преступлений за сбыт и хранение запрещённых веществ. Число выявленных фактов употребления наркотиков увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом. – Профилактическая операция продлится до 23 ноября, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Все, кто нуждается в помощи, могут получить консультации в вопросах лечения наркомании. Звонки принимаются по телефонам дежурной части кыштымского отдела полиции: 4-46-61, 02. А также по «телефону доверия» Главного управления МВД по Челябинской области: 8 (351) 268-85-94 и на горячую линию Челябинской областной наркологической больницы: 8 (351) 775-11-91. Единый экстренный канал помощи – 112. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить