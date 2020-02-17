В Челябинской области стали строить больше жилья

Вчера, 17:34 Категория: Общество

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в заседании координационного штаба по реализации национальных проектов («Жилье и городская среда», «Ипотека» и «Экология» (программа «Чистая вода»), который в формате видеоконференции провел заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Открывая заседание координационного штаба, Марат Хуснуллин еще раз напомнил о цели национальных проектов – за пять лет их реализации россияне должны увидеть и почувствовать положительные изменения в жизни.

Регионы смогут использовать на реализацию нацпроектов в этом году оставшиеся в результате экономии средства, направленные из федерального бюджета в 2019 году.

По итогам совещания Алексей Текслер поставил задачу министру строительства и инфраструктуры области Виктору Тупикину подготовить для включения в программу «Чистая вода» новые объекты, нуждающиеся в улучшении качества водоснабжения, для привлечения в регион федерального финансирования.

На сегодняшний день в Челябинской области заключены финансовые и нефинансовые соглашения между Минстроем РФ и областным минстроем в части федерального проекта «Жилье» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Так, из федерального бюджета выделены субсидии на стимулирование жилищного строительства (254,806,7 тыс. рублей). Кроме того, предоставлена финансовая поддержка на переселение граждан из аварийного жилья (454,86 млн рублей).



В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в прошлом году Челябинская область перевыполнила показатели по переселению граждан из аварийного жилья. В 2019 году в регионе было построено порядка 1,4 миллиона квадратных метров нового жилья, однако уже к 2024 году этот показатель будет планомерно повышаться и составит свыше двух миллионов квадратных метров.

В Кыштыме продолжится работа по переселению горожан из ветхо-аварийного жилья. В прошлом году приступили к расселению района Коноплянки. С 2010 года кыштымцы при переселении получают квартиры только в новостройках, а не во вторичном жилье.

На следующий год из областного бюджета в наш город направят 102 миллиона рублей на переселение людей из ветхо-аварийного жилья.

Продолжается строительство коммерческого жилья. Это позволило хоть немного, но всё же снизить стоимость квадратных метров. Кстати, квартиры в Кыштыме стали чаще покупать жители Озёрска, Каслей и Челябинска.