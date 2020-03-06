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Недалеко от Кыштыма будут слышны отголоски взрывов

Сегодня, 12:08 Категория: Общество
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Взрывные работы на Тайгинском графитовом карьере пройдут 10 и 11 марта, с 11 до 17 часов.

Отголоски взрывов могут быть слышны в посёлке Тайгинка, микрорайоне Каолиновый и в Кыштыме. Однако опасности плановые взрывы не представляют.

В управлении гражданской защиты населения обращаются к местным жителям с просьбой не беспокоиться.

 

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.

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Теги: Кыштым Тайгинский ГОК Взрывные работы

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