В Кыштыме всю следующую неделю будут слышны взрывы Автор: КР от Вчера, 14:58 Категория: Общество 0 Всю следующую неделю в посёлке Тайгинка будут проводиться взрывные работы. Его жителей и ближайших городов, в том числе и Кыштыма, об этом предупреждают в Главном управлении МЧС России по Челябинской области. Взрывные работы будут проводиться на Тайгинском графитовом карьере с 24 по 29 декабря. Их отголоски будут доноситься до Кыштыма с 11 до 17 часов. Руководство Главного управления МЧС России Челябинской области просит всех отнестись к шуму спокойно и не паниковать. Все взрывы — плановые, опасности для окружающих они не представляют. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить