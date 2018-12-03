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В Кыштыме всю следующую неделю будут слышны взрывы

Автор: КР от Вчера, 14:58 Категория: Общество

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Всю следующую неделю в посёлке Тайгинка будут проводиться взрывные работы. Его жителей и ближайших городов, в том числе и Кыштыма, об этом предупреждают в Главном управлении МЧС России по Челябинской области.

 

Взрывные работы будут проводиться на Тайгинском графитовом карьере с 24 по 29 декабря. Их отголоски будут доноситься до Кыштыма с 11 до 17 часов.

 

Руководство Главного управления МЧС России Челябинской области просит всех отнестись к шуму спокойно и не паниковать. Все взрывы — плановые, опасности для окружающих они не представляют.


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