Рядом с Кыштымом пройдут взрывные работы

Сегодня, 10:04 Категория: Общество

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На Тайгинском графитовом карьере запланировано проведение взрывных работ 5 и 6 марта.

Отголоски взрывов могут быть слышны с 12 до 17 часов в посёлке Тайгинка, микрорайоне Каолиновый и в Кыштыме. Однако опасности плановые взрывы не представляют.

В управлении гражданской защиты населения обращаются к местным жителям с просьбой не беспокоиться.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.