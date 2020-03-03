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Рядом с Кыштымом пройдут взрывные работы

Сегодня, 10:04 Категория: Общество
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На Тайгинском графитовом карьере запланировано проведение взрывных работ 5 и 6 марта.  

Отголоски взрывов могут быть слышны с 12 до 17 часов в посёлке Тайгинка, микрорайоне Каолиновый и в Кыштыме. Однако опасности плановые взрывы не представляют.

В управлении гражданской защиты населения обращаются к местным жителям с просьбой не беспокоиться.

 

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.

 

 

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Теги: Кыштым Тайгинкский ГОК Взрывные работы ЕДДС сообщает

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