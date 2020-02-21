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В Кыштыме пройдут взрывные работы

Вчера, 16:49 Категория: Общество
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Завтра, 25 февраля, на Тайгинском графитовом карьере будут проводиться взрывные работы.

Работа продолжится с 10 до 17 часов.

 

Отголоски взрывов могут быть слышны в посёлке Тайгинка, микрорайоне Каолиновый и в Кыштыме. Однако опасности плановые взрывы не представляют.

 

В управлении гражданской защиты населения обращаются к жителям Кыштыма с просьбой не беспокоиться.

 

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.

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Теги: Кыштым Тайгинский ГОК Взрывные работы ЕДДС сообщает

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