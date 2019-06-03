В Кыштыме будут слышны взрывы Автор: КР от Вчера, 15:11 Категория: Общество 0 На протяжении нескольких дней на Тайгинском графитовом карьере будут проводиться взрывные работы. Они начнутся завтра и завершатся в пятницу, 21 июня. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Кыштымского городского округа. С 11 до 17 часов отголоски взрывов и незначительные вибрации могут ощущать жители посёлка Тайгинка, микрорайона Каолиновый и даже Кыштыма. Однако никакой опасности плановые взрывы не представляют. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить