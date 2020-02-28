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В Челябинской области ускорят работу по газификации муниципалитетов

Сегодня, 11:13 Категория: Общество
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Минэнерго РФ поддержит Челябинскую область в вопросах ускорения газификации региона. Такой договорённости достигли губернатор Алексей Текслер и министр энергетики России Александр Новак на совещании по проблемам газификации на Южном Урале.
 

Уровень газификации жилищного фонда Челябинской области выше среднероссийского. При этом отсутствие голубого топлива в ряде муниципалитетов серьёзно снижает качество жизни граждан и ограничивает возможности инвестиционного развития таких территорий. Для ускоренного решения проблемы губернатором было принято решение вдвое увеличить финансирование областной программы газификации. 

 

В ближайшие три года мы потратим три миллиарда рублей на эти цели. В этом году газификация в регионе затронет 31 муниципальное образование. Мы построим 400 километров сетей в 51 поселении. Это даст возможность подключить к сетевому газоснабжению около десяти тысяч домовладений. Улучшат социально-бытовые условия порядка 30 тысяч человек. Впервые газ получат шесть населенных пунктов, расположенных на территории четырех муниципалитетов. Также будет продолжена газификация населенных пунктов, которые не газифицированы в полном объёме, отметил губернатор.

 

При этом Алексей Текслер обратил внимание на проблему износа газораспределительных станций: из-за нехватки мощностей новые потребители не могут подключиться к газопроводу. Хотя люди готовы платить за то, чтобы в их домах появилось голубое топливо.

 

– К сожалению, в текущей ситуации без развития ГРС мы не можем говорить о полноценном социально-экономическом развитии территорий, поэтому у меня, по большому счету, первая просьба: это посмотреть возможность и решить проблему с модернизацией и реконструкцией газораспределительных станций, просьба, конечно, к «Газпрому,  сказал Алексей Текслер.

 

В совещании участвовали и представители «Газпрома». В ближайшее время в рамках рабочей группы будут разработаны конкретные предложения по решению проблем в тех населённых пунктах, где сегодня недостаточно газа с точки зрения поставок от магистрального газопровода. Регион в свою очередь готов и уже предусмотрел ресурсы, для того чтобы обеспечить свою составляющую для доведения газа до потребителя.

 

 

 

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Теги: Кыштым Газификация Челябинской области Алексей Текслер Губернатор Челябинской области Увеличение финансирования на газификацию Встреча с Александром Новаком

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