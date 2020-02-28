В Челябинской области ускорят работу по газификации муниципалитетов

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Минэнерго РФ поддержит Челябинскую область в вопросах ускорения газификации региона. Такой договорённости достигли губернатор Алексей Текслер и министр энергетики России Александр Новак на совещании по проблемам газификации на Южном Урале.



Уровень газификации жилищного фонда Челябинской области выше среднероссийского. При этом отсутствие голубого топлива в ряде муниципалитетов серьёзно снижает качество жизни граждан и ограничивает возможности инвестиционного развития таких территорий. Для ускоренного решения проблемы губернатором было принято решение вдвое увеличить финансирование областной программы газификации.

– В ближайшие три года мы потратим три миллиарда рублей на эти цели. В этом году газификация в регионе затронет 31 муниципальное образование. Мы построим 400 километров сетей в 51 поселении. Это даст возможность подключить к сетевому газоснабжению около десяти тысяч домовладений. Улучшат социально-бытовые условия порядка 30 тысяч человек. Впервые газ получат шесть населенных пунктов, расположенных на территории четырех муниципалитетов. Также будет продолжена газификация населенных пунктов, которые не газифицированы в полном объёме, – отметил губернатор.

При этом Алексей Текслер обратил внимание на проблему износа газораспределительных станций: из-за нехватки мощностей новые потребители не могут подключиться к газопроводу. Хотя люди готовы платить за то, чтобы в их домах появилось голубое топливо.

– К сожалению, в текущей ситуации без развития ГРС мы не можем говорить о полноценном социально-экономическом развитии территорий, поэтому у меня, по большому счету, первая просьба: это посмотреть возможность и решить проблему с модернизацией и реконструкцией газораспределительных станций, просьба, конечно, к «Газпрому, – сказал Алексей Текслер.

В совещании участвовали и представители «Газпрома». В ближайшее время в рамках рабочей группы будут разработаны конкретные предложения по решению проблем в тех населённых пунктах, где сегодня недостаточно газа с точки зрения поставок от магистрального газопровода. Регион в свою очередь готов и уже предусмотрел ресурсы, для того чтобы обеспечить свою составляющую для доведения газа до потребителя.