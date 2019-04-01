Металлурги из Кыштыма получили государственные награды

Автор: КР от Вчера, 11:35 Категория: Общество

Вчера президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» троих работников Кыштымского медеэлектролитного завода.

Начальник отдела технического контроля Людмила Чугунова получит медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. К награде она представлена за многолетнюю работу и достижения в развитии металлургической промышленности.

Двое плавильщиков удостоены звания «Заслуженный металлург Российской Федерации» – Владимир Климутко, который работает в медеплавильном цехе, и Сергей Швейкин, работающий в цехе производства медной катанки. Это звание присваивается не ранее, чем через 15 лет с начала работы в области металлургии.