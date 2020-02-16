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В Кыштыме богатыри устроят битву на городском пруду

Вчера, 17:08 Категория: Общество
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В День защитника Отечества, 23 февраля, на Верхне-Кыштымском пруду около станции юных туристов «Странник» пройдёт историческое многоборье «Богатырская застава».

 

Организаторы приглашают кыштымцев и гостей города на пару часов перенестись в былинное прошлое  и почувствовать себя настоящими богатырями войска воеводы Добрыни Никитича.

 

Дети смогут посоревноваться в силе и ловкости и вместе с родными посмотреть на показательные рыцарские бои.

 

Как сказала сайту «КР»  педагог станции юных туристов «Странник» Вера Тишкина, подобные праздники на льду начались шесть лет назад с костюмированной тренировки из восьми человек, а после превратились в масштабное городское мероприятие.

 

«Богатырская застава» – это преемник пятилетней традиционной битвы «Ледовое побоище». Теперь это не просто историческая битва, а застава –пограничный пункт охраны государства.

 

Праздник и регистрация участников начнутся в 13 часов.

 

Кроме богатырских поединков всех ждёт чаепитие, катание на лошадях. Будет подготовлена фотозона.

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Теги: Кыштым Ледовое побоище Богатырская застава Богатыри Кыштыма Историческое многоборье

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