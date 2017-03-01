Ледовое побоище - 2017
Автор: Елена Скобеюс от Вчера, 14:21 Категория: Фотогалерея
Требуется на постоянную работу фрезеровщик 4-5 разряда. Заработная плата договорная. Обращаться по тел.89048084439, 89323007189 Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.
Автор: Елена Скобеюс от Вчера, 14:21 Категория: Фотогалерея
Комментарии
Региональные дороги на территории Кыштыма не попали в план капремонтов в 2017 году (BOSS)
http: wikimapia org 22650920 ru Новый-мост-через-озеро-Большие-Касли Капитально реконструирован в 2011-2012 годах вместе с участком автодороги Тюбук - Кыштым (11-21 км) >>>
Житель Кыштыма может отправиться за решётку за пять срубленных берёз (Кирилл Мазур)
с пяти деревьев не поделишься если бы с вагона-другое дело , ходил бы да похохатывал >>>
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А где там 30 сотрудников На сменку >>>
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Ситуация в Кыштыме, да и в других муниципалитетах – следствие непродуманных решений, касающихся порядка формирования муниципальных органов власти Чтобы чиновники могли удержаться на заветных креслах >>>
Предприниматель в Кыштыме одел и обул детей из малообеспеченных семей (Гость Дмитрий)
Таких предпринимателей нужно освобождать от налогов за такие акции >>>
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