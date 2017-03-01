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Ледовое побоище - 2017

Автор: Елена Скобеюс от Вчера, 14:21 Категория: Фотогалерея

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Пятый год подряд 23 февраля на Верхне-Кыштымском пруду проходят постановочные исторические бои. В этом году реконструировали Ледовое побоище. Организаторами праздничных гуляний выступили станция юных туристов «Странник» совместно с секцией средневекового фехтования «Сокол».
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