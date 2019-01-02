В Кыштыме уже определили, какой будет оставшаяся зима

Автор: КР от Сегодня, 10:19 Категория: Туризм

Вчера на городском пруду у станции юных туристов «Странник» прошло зимнее сражение. На льду сошлись войска злой вьюги и доброй метелицы.

Около 60 детей и подростков, вооружившись снарядами и мечами, вышли на битву.

– Вместо снежков у нас были приготовлены сотни специальных мягких комочков, символизирующих снег, – сказала ведущая представления, педагог станции юных туристов Вера Тишкина. – Таким образом, мы избежали травм, ведь на игровое поле вышли девчонки и мальчишки, которых никто не учил приёмам и не писал для них роли.

По итогам битвы победила команда княжны Метелицы, что символизировало снежную зиму, а значит, будут сохранены осенние посевы. Кроме того, можно будет кататься на санках и лыжах, не боясь вьюги.

Зрители болели за воинов, а после и сами присоединились к ним, чтобы сфотографироваться, вместе поводить хоровод вокруг ёлки и сыграть в русские народные забавы, которые провели волонтёры.

Прошедший праздник стал вторым в проекте «Бюро «Усадьба», который создан кыштымским Центром развития туризма совместно со станцией юных туристов «Странник».

Первая встреча «Печь: вчера, сегодня, завтра» состоялась в декабре. Тогда гостям рассказали историю печного отопления и угостили блюдами, приготовленными в печи – парёнками и сдобной выпечкой.

В этот раз коллектив станции юных туристов, как всегда, проявил своё гостеприимство, угощая гостей чаем из самовара и печеньем.

Следующая битва на льду пройдёт, по сложившейся традиции, в конце февраля. Напомним, несколько лет подряд жителей и гостей Кыштыма приглашают на историческую реконструкцию «Ледовое побоище» на Верхе-Кыштымском пруду. В этом году решено немного изменить формат и название встречи.

В «Страннике» пока держат в секрете подробности нового сценарного действия, но нет сомнений в том, что это будет зрелищный и многолюдный праздник.