В Кыштыме уже определили, какой будет оставшаяся зима Автор: КР от Сегодня, 10:19 Категория: Туризм 0 Вчера на городском пруду у станции юных туристов «Странник» прошло зимнее сражение. На льду сошлись войска злой вьюги и доброй метелицы. Около 60 детей и подростков, вооружившись снарядами и мечами, вышли на битву. – Вместо снежков у нас были приготовлены сотни специальных мягких комочков, символизирующих снег, – сказала ведущая представления, педагог станции юных туристов Вера Тишкина. – Таким образом, мы избежали травм, ведь на игровое поле вышли девчонки и мальчишки, которых никто не учил приёмам и не писал для них роли. По итогам битвы победила команда княжны Метелицы, что символизировало снежную зиму, а значит, будут сохранены осенние посевы. Кроме того, можно будет кататься на санках и лыжах, не боясь вьюги. Зрители болели за воинов, а после и сами присоединились к ним, чтобы сфотографироваться, вместе поводить хоровод вокруг ёлки и сыграть в русские народные забавы, которые провели волонтёры. Прошедший праздник стал вторым в проекте «Бюро «Усадьба», который создан кыштымским Центром развития туризма совместно со станцией юных туристов «Странник». Первая встреча «Печь: вчера, сегодня, завтра» состоялась в декабре. Тогда гостям рассказали историю печного отопления и угостили блюдами, приготовленными в печи – парёнками и сдобной выпечкой. В этот раз коллектив станции юных туристов, как всегда, проявил своё гостеприимство, угощая гостей чаем из самовара и печеньем. Следующая битва на льду пройдёт, по сложившейся традиции, в конце февраля. Напомним, несколько лет подряд жителей и гостей Кыштыма приглашают на историческую реконструкцию «Ледовое побоище» на Верхе-Кыштымском пруду. В этом году решено немного изменить формат и название встречи. В «Страннике» пока держат в секрете подробности нового сценарного действия, но нет сомнений в том, что это будет зрелищный и многолюдный праздник. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить