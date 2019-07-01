В Челябинске обсудят инициативы «Текслер-2019» по улучшению жизни в регионе

Автор: КР от Вчера, 12:40 Категория: Общество

На фото врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер и командир регионального штаба «Российских студенческих отрядов» Юрий Болдырев.

Сегодня в 15:00 в «Лекторий КЦ11» города Челябинска на улице Клары Цеткин, 11. состоится обсуждение первых 10 проектов с сайта общественной инициативы «Текслер-2019». Рассматриваться будут предложения по молодежной, добровольческой и спортивной тематике.

Напомним, в июне был создан сайт инициатив по улучшению жизни в регионе «Текслер-2019», а не так давно известный на всю область ветеринар Карен Даллакян предложил авторам проектов встретиться.

Решено провести несколько дискуссионных площадок, на которых идеи будут обсуждать сами общественники, подключившиеся к проекту. Это поможет авторам инициатив получить ценные предложения по доработке проектов.

Модератором сегодняшней дискуссионной площадки выступит инициатор проекта общественной инициативы «Текслер-2019», командир регионального штаба «Российских студенческих отрядов» Юрий Болдырев.

Планируется также организовать дискуссионные площадки, посвящённые патриотическим, экологическим проектам, а также, направленным на повышение предпринимательской и гражданской активности граждан.