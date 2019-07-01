В Челябинске обсудят инициативы «Текслер-2019» по улучшению жизни в регионе Автор: КР от Вчера, 12:40 Категория: Общество 0 На фото врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер и командир регионального штаба «Российских студенческих отрядов» Юрий Болдырев. Сегодня в 15:00 в «Лекторий КЦ11» города Челябинска на улице Клары Цеткин, 11. состоится обсуждение первых 10 проектов с сайта общественной инициативы «Текслер-2019». Рассматриваться будут предложения по молодежной, добровольческой и спортивной тематике. Напомним, в июне был создан сайт инициатив по улучшению жизни в регионе «Текслер-2019», а не так давно известный на всю область ветеринар Карен Даллакян предложил авторам проектов встретиться. Решено провести несколько дискуссионных площадок, на которых идеи будут обсуждать сами общественники, подключившиеся к проекту. Это поможет авторам инициатив получить ценные предложения по доработке проектов. Модератором сегодняшней дискуссионной площадки выступит инициатор проекта общественной инициативы «Текслер-2019», командир регионального штаба «Российских студенческих отрядов» Юрий Болдырев. Планируется также организовать дискуссионные площадки, посвящённые патриотическим, экологическим проектам, а также, направленным на повышение предпринимательской и гражданской активности граждан. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить