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В Челябинске обсудят инициативы «Текслер-2019» по улучшению жизни в регионе

Автор: КР от Вчера, 12:40 Категория: Общество

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На фото врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер и командир регионального штаба «Российских студенческих отрядов» Юрий Болдырев.

 

Сегодня в 15:00 в «Лекторий КЦ11» города Челябинска на улице Клары Цеткин, 11. состоится обсуждение первых 10 проектов с сайта общественной инициативы «Текслер-2019». Рассматриваться будут предложения по молодежной, добровольческой и спортивной тематике.

 

 

Напомним, в июне был создан сайт инициатив по улучшению жизни в регионе «Текслер-2019», а не так давно известный на всю область ветеринар Карен Даллакян предложил авторам проектов встретиться.

 

 

Решено провести  несколько дискуссионных площадок, на которых идеи будут обсуждать сами общественники, подключившиеся к проекту. Это поможет авторам инициатив получить ценные предложения по доработке проектов.

 

Модератором сегодняшней дискуссионной площадки выступит инициатор проекта общественной инициативы «Текслер-2019», командир регионального штаба «Российских студенческих отрядов» Юрий Болдырев.

 

 

Планируется также организовать дискуссионные площадки, посвящённые патриотическим, экологическим проектам, а также, направленным на повышение предпринимательской и  гражданской активности граждан.


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